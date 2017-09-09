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Сергей Лазарев уходит со сцены

9 сентября 2017, 21:43

Во время двухгодичного перерыва артист намерен заняться бизнесом и попробовать себя в театре и кино.

Певец и продюсер Сергей Лазарев сообщил, что намерен сделать перерыв в своей сольной карьере на два года. По данным портала "Дни.ру", это время он посвятит реализации других проектов.

В настоящее время артист находится в гастрольном туре The Best, который завершится к декабрю. А сразу после него Лазарев отправится на заключительные гастроли, приуроченные к его 35-летию, которые завершатся в конце апреля следующего года.

По словам певца, во время "эстрадного отпуска" он намерен заняться бизнесом и попробовать себя в театре и кино.

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович


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