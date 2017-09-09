Первое поражение казахстанцам после череды победы принес Оспанов

Казахстанский боец Арман Оспанов (8-0) потерпел первое поражение в профессиональной карьере, сообщает Sports.kz.

В рамках вечера смешанных единоборств Absolute Championship Berkut 69 в Алматы Оспанов проиграл бразильцу Тьяго Луису Бонифасио Силве (13-5) болевым приемом во втором раунде.

Теперь статистика Оспанова — 8-1. Это поражение стало для него первым в профессионалах.