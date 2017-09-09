Первое поражение казахстанцам после череды победы принес Оспанов
9 сентября 2017, 22:20
Первый вечер боев андрекрта Ислам - Кук закончился поражением Армана Оспанова.
Казахстанский боец Арман Оспанов (8-0) потерпел первое поражение в профессиональной карьере, сообщает Sports.kz.
В рамках вечера смешанных единоборств Absolute Championship Berkut 69 в Алматы Оспанов проиграл бразильцу Тьяго Луису Бонифасио Силве (13-5) болевым приемом во втором раунде.
Теперь статистика Оспанова — 8-1. Это поражение стало для него первым в профессионалах.
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