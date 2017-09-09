Жанкош Тураров одержал трудную победу над аргентинцем

Судьи по достоинству оценили артистизм и самоотверженность казахстанского боксера и с минимальным преимуществом отдали победу ему.

В предпоследнем бою вечера бокса в ринге сошлись любимец местной публики Жанкош Тураров и Бруно Ромэй, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К восторгу трибун проблемы у аргентинца возникли уже в первом раунде, однако он с честью выдержал все удары, направленные неутомимым Тураровым в его голову. Та же самая картина продолжилась и во втором раунде, Тураров попадал, однако, как мы уже не раз имели возможность убедиться, боксеры из стран Латинской Америки обладают завидной выносливостью.

Зрители в каждом раунде активно призывали Турарова завершить поединок досрочно, однако это сделать не получалось. Аргентинец методично пропускал удары, но героически их переносил.

В четвертом раунде Тураров решил немного сменить тактику беспрестанного доминирования и позволял сопернику несколько раз попасть в голову. Видимо, это делалось для того, чтобы Ромэй раскрылся, тем не менее, эффект оказался обратным. Ромэй исправно попадал по сопернику в этом раунде и никак не желал раскрываться сам. В таком же ключе прошел и пятый раунд, за Турарова начало становиться тревожно, благо удар у аргентинца не отличался сокрушительной мощью.

Тем не менее, вплоть до девятого раунда Ромэй как минимум ни в чем не уступал казахстанцу. В конце 9-го раунда казалось бы уставший Тураров неожиданно взорвался хорошей серией и занес ее себе в актив. То же самое произошло и в 10-м раунде - сложно было отдать весь раунд казахстанцу, но концовку он вновь провел очень активно и забрал ее себе.

Судьи по достоинству оценили артистизм и самоотверженность казахстанского боксера и с минимальным преимуществом отдали победу ему.

Напомним, сегодня в Астане проходит вечер бокса с участием казахстанских и зарубежных профессионалов, главным поединком которого должен стать титульный бой между Канатом Исламом и Брэндом Куком.