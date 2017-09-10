России пообещали "неожиданности" на Генассамблее ООН

Киев готовит ряд "неожиданных" претензий к России, которые будут озвучены на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил постпред Украины в организации Владимир Ельченко в интервью изданию "Укринформ", пишет РИА Новости.

"Есть ряд инициатив, которые я не хочу сейчас называть, чтобы не раскрывать все карты заранее для нашего бывшего стратегического партнера. Но они должны быть уверены в том, что на их пути будет немало неожиданностей", — заявил Ельченко. Он добавил, что у украинской стороны есть "множество вопросов", которые она намеревается поднять.

Дипломат напомнил, что в Генассамблею входят шесть основных комитетов, они "охватывают сферы экономики, прав человека, международного права, информации". Он утверждает, что в каждой из этих областей "можно найти много моментов, которые Москва или нарушила, или просто не выполняет". По словам Ельченко, все они будут касаться Донбасса или Крыма.

Кроме того, постпред сообщил, что 16 октября в Нью-Йорке состоятся выборы в Совет по правам человека ООН. Он выразил надежду, что Украина попадет в новый состав этой структуры.

"У нас, к счастью, нет конкурентов в восточноевропейской группе. Там можно будет ставить множество вопросов и по Крыму, и по Донбассу в контексте прав человека", — заявил он.

Ранее заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев сообщил, что представители Украины в Организации Объединенных Наций передали партнерам в Совете Безопасности проект резолюции о размещении миротворческого контингента ООН в зоне конфликта в Донбассе.

Президент России Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на юго-восток Украины. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ.

Идея ввода в Донбасс миротворцев ООН не нова. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обращении к ООН и ЕС для развертывания на Украине международной операции по поддержанию мира и безопасности еще в марте 2015 года. К инициативе Киева на Западе отнеслись критически. Так, генсекретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил, что мониторинг границы с Россией силами специалистов этой организации возможен только после конституционного определения статуса Донецкой и Луганской областей, а заместитель генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС Мацей Поповски отметил, что для начала необходимо реализовать Минские соглашения.

Фото РИА Новости / Алексей Куденко