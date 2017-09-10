Еще один лифт упал в Астане – СМИ

Пользователи соцсетей обратились к акиму столицы Асету Исекешеву с просьбой разобраться с лифтовой компанией.

Лифт упал в жилом доме в Астане, есть пострадавшие, сообщили очевидцы. Пользователи соцсетей обратились к акиму столицы Асету Исекешеву с просьбой разобраться с лифтовой компанией, передает МИА «Казинформ».

«Буквально 20 минут назад у нас в доме по Нажимеденова 10/3 упал лифт, есть люди, получившие травмы. Сколько может это продолжаться? Помогите разобраться с этой лифтовой компанией. Просим вас. Жители «Гранд Астана» блок F», - обратилась пользователь Кымбат Акжан в Фейсбуке в группе «Астана, хочу похвалить/пожаловаться».

На обращение отреагировал глава столицы Асет Исекешев. «Принято. Проверим лифтовую компанию», - написал он в комментариях к публикации.

В то же время он задал вопрос: «Почему как жители дома через КСК не поменяете лифтовую компанию и не потребуйте провести капитальный ремонт?».

Напомним, проблема падающих лифтов в Астане поднималась не раз. Несколько ЧП, произошедших в столице, всерьез напугали астанчан, а власти города подняли вопрос качества работы лифтовых компаний.

Асет Исекешев на одном из форумов даже признался: «По лифтам раньше все было жестко зарегулировано, сейчас абсолютно не регулируются. У нас работают 50 компаний, из которых незначительная часть, может, 10-15 реально обладают компетенциями, специалистами. Остальные обладают, но не имеют полной базы. Мы не можем их ни запретить, ни проверить».

Градоначальник пояснил тогда, что лифтовые компании выбирает КСК, а КСК выбирают жители. Позже стало известно, что неисправные лифты в жилых комплексах заменит акимат Астаны.

До конца осени в четырех столичных многоэтажках будет заменено 23 лифта, сообщил начальник отдела реновации компании-оператора ТОО «Өркен қала» Булат Тугельбаев.