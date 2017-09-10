В России самосвал раздавил восемь человек

Под Екатеринбургом самосвал упал на два легковых автомобиля, в результате чего погибли восемь человек, пишет "Лента".

В одной из машин находились шесть человек, трое из которых выжили, в другой — пять человек: все они погибли. Пострадавшие госпитализированы.

ДТП произошло около 17:30 по местному времени (на 24-м километре Полевского тракта. По предварительным данным, у самосвала на ходу оторвалось одно из колес, и он завалился на бок.

Представитель Главного управления МВД по Свердловской области Нина Пелевина сообщила «Интерфаксу», что пока неизвестно, ехали попавшие под грузовик автомобили или стояли на обочине.

В данный момент сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего. На месте работает следственно-оперативная группа.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости