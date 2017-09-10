В сети появилось видео победы Каната Ислама в титульном бою в Астане

Казахстанец Канат Ислам нокаутировал канадца Брэндона Кука в главном бою вечера бокса в Астане , передает корреспондент , передает корреспондент Vesti.kz





Поединок проходил в формате 12 раундов, а на кону стояли второстепенные титулы - WBO NABO и WBA Inter-Continental в первом среднем весе.





В третьем, пятом и восьмом раундах Ислам отправлял Кука в нокдаун. При этом в двух случаях канадца спасал гонг. В девятом судья остановил избиение Кука, который перестал отвечать на удары соперника.





Представляем вашему вниманию видео боя:



