В сети появилось видео победы Каната Ислама в титульном бою в Астане
10 сентября 2017, 00:36
Казахстанец трижды отправил соперника в нокадаун.
Казахстанец Канат Ислам нокаутировал канадца Брэндона Кука в главном бою вечера бокса в Астане, передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок проходил в формате 12 раундов, а на кону стояли второстепенные титулы - WBO NABO и WBA Inter-Continental в первом среднем весе.
В третьем, пятом и восьмом раундах Ислам отправлял Кука в нокдаун. При этом в двух случаях канадца спасал гонг. В девятом судья остановил избиение Кука, который перестал отвечать на удары соперника.
Представляем вашему вниманию видео боя:
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