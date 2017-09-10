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В сети появилось видео победы Каната Ислама в титульном бою в Астане

10 сентября 2017, 00:36

Казахстанец трижды отправил соперника в нокадаун.

Казахстанец Канат Ислам нокаутировал канадца Брэндона Кука в главном бою вечера бокса в Астане, передает корреспондент Vesti.kz.

Поединок проходил в формате 12 раундов, а на кону стояли второстепенные титулы - WBO NABO и WBA Inter-Continental в первом среднем весе.

В третьем, пятом и восьмом раундах Ислам отправлял Кука в нокдаун. При этом в двух случаях канадца спасал гонг. В девятом судья остановил избиение Кука, который перестал отвечать на удары соперника.

Представляем вашему вниманию видео боя:


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