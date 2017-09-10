На большую часть Казахстана надвигается осенняя погода
10 сентября 2017, 06:00
Лишь на западе и юго-западе ожидается погода без осадков.
На большей части Казахстана с прохождением фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, град, шквал, порывистый ветер, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет"
Лишь на западе и юго-западе ожидается погода без осадков.
В Карагандинской области местами ожидаются усиление ветра, гроза, днем местами возможен град, шквал.
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, шквал.
В Акмолинской и Костанайской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. В Актюбинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, днем Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с.
В Кызылординской области местами ожидаются гроза, днем местами усиление ветра – 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.
В Мангыстауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Атырауской области ночью местами ожидается туман.
В Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане: частично облачно, +21°.
В Алматы: ясно, +30°
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Фото: Magiclady.net
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