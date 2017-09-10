На большую часть Казахстана надвигается осенняя погода

Лишь на западе и юго-западе ожидается погода без осадков.

На большей части Казахстана с прохождением фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, град, шквал, порывистый ветер , сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет"





Лишь на западе и юго-западе ожидается погода без осадков.





В Карагандинской области местами ожидаются усиление ветра, гроза, днем местами возможен град, шквал.





В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, шквал.





В Акмолинской и Костанайской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. В Актюбинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, днем Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с.





В Кызылординской области местами ожидаются гроза, днем местами усиление ветра – 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.





В Мангыстауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.





В Атырауской области ночью местами ожидается туман.





В Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



