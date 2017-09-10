Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

На большую часть Казахстана надвигается осенняя погода

10 сентября 2017, 06:00

Лишь на западе и юго-западе ожидается погода без осадков.

На большей части Казахстана с прохождением фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, град, шквал, порывистый ветер, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет"

Лишь на западе и юго-западе ожидается погода без осадков.

В Карагандинской области местами ожидаются усиление ветра, гроза, днем местами возможен град, шквал.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, шквал.

В Акмолинской и Костанайской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. В Актюбинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, днем Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами ожидаются гроза, днем местами усиление ветра – 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Мангыстауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Атырауской области ночью местами ожидается туман.

В Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане: частично облачно, +21°.

В Алматы: ясно, +30°

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Magiclady.net

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...