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В Сети появилось уникальное видео выступления Карины Абдуллиной и Булата Сыздыкова

10 сентября 2017, 06:16

Видео было записано 24 года назад.

Певица Карина Абдуллина показала уникальное видео, на котором она запечатлена вместе с покойным музыкантом и основателем группы "Мюзикола" Булатом Сыздыковым, передает Zakon.kz.

Отрывок выступления она опубликовала на своей странице в Facebook. Видео было записано 24 года назад.



"Уникальная запись 1993 года. Мне здесь 17 лет, а Булату 37. Это одна из первых песен, которую он для меня написал. Благодарю дорогого Якова Николаевича Хана за предоставленное видео!" - написала Абдуллина.

Булат Сыздыков - известный казахстанский гитарист, композитор и аранжировщик группы "Мюзикола", бывший участник группы "А’Студио" и группы "Арай". Музыкант скончался 7 мая 2016 г. на 60-м году жизни в Алматы.



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