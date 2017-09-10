В Сети появилось уникальное видео выступления Карины Абдуллиной и Булата Сыздыкова

Видео было записано 24 года назад.

Певица Карина Абдуллина показала уникальное видео, на котором она запечатлена вместе с покойным музыкантом и основателем группы "Мюзикола" Булатом Сыздыковым, передает Zakon.kz.





Отрывок выступления она опубликовала на своей странице в Facebook. Видео было записано 24 года назад.













"Уникальная запись 1993 года. Мне здесь 17 лет, а Булату 37. Это одна из первых песен, которую он для меня написал. Благодарю дорогого Якова Николаевича Хана за предоставленное видео!" - написала Абдуллина.



