Осталась неделя до боя Головкин — Альварес

Головкин поставит на кон все свои титулы.

Через неделю, 16 сентября (утром 17 сентября — в Казахстане) на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе состоится главный бой в среднем весе, сообщает Sports.kz





Владеющий поясами WBA (Super), WBC, IBF и IBO казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) сразится с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-1, 34 КО).





Головкин поставит на кон все свои титулы, Альварес — пояс линейного чемпиона по версии журнала The Ring.





По мнению многих журналистов и людей из мира бокса, оба бойца подходят к очному поединку в своей лучшей форме.



