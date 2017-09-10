Осталась неделя до боя Головкин — Альварес

10 сентября 2017, 06:36

Головкин поставит на кон все свои титулы.

Через неделю, 16 сентября (утром 17 сентября — в Казахстане) на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе состоится главный бой в среднем весе, сообщает Sports.kz.

Владеющий поясами WBA (Super), WBC, IBF и IBO казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) сразится с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-1, 34 КО).

Головкин поставит на кон все свои титулы, Альварес — пояс линейного чемпиона по версии журнала The Ring.

По мнению многих журналистов и людей из мира бокса, оба бойца подходят к очному поединку в своей лучшей форме.

Фото: sports.kz

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