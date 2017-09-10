Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

На Флориду надвигается ураган "Ирма"

10 сентября 2017, 06:57

Синоптики предупреждают о 60% вероятности возникновения разрушительных торнадо.

Центр урагана "Ирма" уходит с территории Кубы и медленно перемешается в сторону южной Флориды, ураган достигнет берегов штата до конца дня, сообщает РИА Новости.

Ожидается, что ураган достигнет американского берега при максимальной скорости ветра 125 миль в час (205 километров в час) и средней скорости 115 миль в час (190 километров в час).

Кроме того, синоптики предупреждают о 60% вероятности возникновения разрушительных торнадо на территории штата по пути следования урагана.

Что касается другого сильного урагана — "Хосе", бушующего на Карибах, то скорость ветра там замедляется. Сейчас она равна 85 милям в час (135 километров в час), добавляют американские синоптики.

Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. К эвакуации подлежат 6,3 миллиона жителей Флориды.

Фото: AFP 2017 / Saul Loeb

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...