На Флориду надвигается ураган "Ирма"
10 сентября 2017, 06:57
Синоптики предупреждают о 60% вероятности возникновения разрушительных торнадо.
Центр урагана "Ирма" уходит с территории Кубы и медленно перемешается в сторону южной Флориды, ураган достигнет берегов штата до конца дня, сообщает РИА Новости.
Ожидается, что ураган достигнет американского берега при максимальной скорости ветра 125 миль в час (205 километров в час) и средней скорости 115 миль в час (190 километров в час).
Кроме того, синоптики предупреждают о 60% вероятности возникновения разрушительных торнадо на территории штата по пути следования урагана.
Что касается другого сильного урагана — "Хосе", бушующего на Карибах, то скорость ветра там замедляется. Сейчас она равна 85 милям в час (135 километров в час), добавляют американские синоптики.
Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. К эвакуации подлежат 6,3 миллиона жителей Флориды.
Фото: AFP 2017 / Saul Loeb
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