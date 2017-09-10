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Школьники Атырау вынуждены учиться в коридорах

10 сентября 2017, 07:14

Количество учеников в некоторых классах доходит до 40.

В Атырау с нового учебного года 9 школ вынуждены были перейти на трехсменный режим работы, сообщает МИА «Казинформ».

«Причина, из-за которой мы вынуждены были перейти на трехсменку - перегруженность школ. Это связано как с демографическими, так и миграционными процессами. Всего в области за парты в новом учебном году сели 112 тыс. учеников, из которых 15 тыс. - первоклассники. Это на 4 тысячи больше, чем в прошлом году. В школах вынуждены комплектовать по 5-7 первых классов», - сообщила руководитель управления образования области Нурсауле Сайлауова.

Количество учеников в некоторых классах доходит до 40. В новых школах, где много пространства, приступили к перепланировке просторных коридоров - где это возможно, в коридорах пытаются оборудовать новые классные комнаты.

Фото: Казинформ

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