Школьники Атырау вынуждены учиться в коридорах
10 сентября 2017, 07:14
Количество учеников в некоторых классах доходит до 40.
В Атырау с нового учебного года 9 школ вынуждены были перейти на трехсменный режим работы, сообщает МИА «Казинформ».
«Причина, из-за которой мы вынуждены были перейти на трехсменку - перегруженность школ. Это связано как с демографическими, так и миграционными процессами. Всего в области за парты в новом учебном году сели 112 тыс. учеников, из которых 15 тыс. - первоклассники. Это на 4 тысячи больше, чем в прошлом году. В школах вынуждены комплектовать по 5-7 первых классов», - сообщила руководитель управления образования области Нурсауле Сайлауова.
Количество учеников в некоторых классах доходит до 40. В новых школах, где много пространства, приступили к перепланировке просторных коридоров - где это возможно, в коридорах пытаются оборудовать новые классные комнаты.
Фото: Казинформ
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