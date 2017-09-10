В NASA рассказали о серьезной угрозе для Земли
10 сентября 2017, 07:38
Эксперты полагают, что на сегодняшний день на Земле порядка двадцати супервулканов, которые могут проснуться в любой момент.
Специалисты NASA считают, что извержение супервкулкана приведет к более страшным последствиям, чем падение астероида, сообщает РИА Новости.
Эксперты полагают, что на сегодняшний день на Земле порядка двадцати супервулканов, которые могут проснуться в любой момент. При этом они отмечают, что извержение такого вулкана приведет к "вулканической зиме", в результате которого могут погибнуть миллионы человек.
Самым опасным среди всех супервулканов ученые называют Йеллоустонский вулкан, который находится в американском штате Вайоминг. Кальдера Йеллостоунского вулкана имеет размеры 55 километров на 72.
Сейчас специалисты NASA занимаются разработкой плана по предотвращению извержения этого вулкана. В частности, рассматривается вариант с увеличением объема воды для "охлаждения" вулкана.
Фото: Windows into the Earth
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