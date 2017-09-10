Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Смертельно опасный клещ сбежал от японских ученых на пресс-конференции

10 сентября 2017, 08:02

Поиски насекомого в аудитории, где проходило мероприятие, не увенчались успехом.

В Японии смертельно опасный клещ сбежал от ученых во время научной пресс-конференции. Об этом сообщает РИА Новости.

Насекомое, которое является переносчиком буньявируса, было представлено научной общественности и журналистам на конференции в префектуре Миядзаки. Когда один из ученых для наглядности решил подцепить клеща пинцетом, тот исчез. Поиски насекомого в аудитории, где проходило мероприятие, не увенчались успехом.

"Нам следовало внимательнее отнестись к мерам предосторожности, ведь префектура должна всегда информировать людей о возможной опасности, — заявил глава префектуры Сундзи Коно, которому пришлось объясняться за допущенную оплошность.

Сообщается, что в Миядзаки от укусов клеща пострадали несколько человек, один скончался. Острая лихорадка с тромбоцитопеническим синдромом, переносчиком которой является насекомое, особо опасна для пожилых людей, поскольку сильно ослабляет иммунитет и приводит к серьезным нарушениям в работе внутренних органов.




MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...