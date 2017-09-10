Смертельно опасный клещ сбежал от японских ученых на пресс-конференции
10 сентября 2017, 08:02
Поиски насекомого в аудитории, где проходило мероприятие, не увенчались успехом.
В Японии смертельно опасный клещ сбежал от ученых во время научной пресс-конференции. Об этом сообщает РИА Новости.
Насекомое, которое является переносчиком буньявируса, было представлено научной общественности и журналистам на конференции в префектуре Миядзаки. Когда один из ученых для наглядности решил подцепить клеща пинцетом, тот исчез. Поиски насекомого в аудитории, где проходило мероприятие, не увенчались успехом.
"Нам следовало внимательнее отнестись к мерам предосторожности, ведь префектура должна всегда информировать людей о возможной опасности, — заявил глава префектуры Сундзи Коно, которому пришлось объясняться за допущенную оплошность.
Сообщается, что в Миядзаки от укусов клеща пострадали несколько человек, один скончался. Острая лихорадка с тромбоцитопеническим синдромом, переносчиком которой является насекомое, особо опасна для пожилых людей, поскольку сильно ослабляет иммунитет и приводит к серьезным нарушениям в работе внутренних органов.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4877160-e6e66a3f2269c528278e4fe3aa475e72
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...