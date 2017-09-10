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Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 65

10 сентября 2017, 08:28

Ранее глава государства заявлял о 61 жертве стихии.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето сообщил о 65 погибших в результате землетрясения у берегов страны, передает РИА Новости.

Ранее глава государства заявлял о 61 жертве стихии. Он также объявил трехдневный траур.

"К сожалению, в результате землетрясения погибли 65 человек", — написал он в своем официальном Twitter.

Землетрясение у берегов Мексики магнитудой 8,2 было зафиксировано в пятницу в 04.49 по времени UTC (10.49 аст). Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения находился на глубине 33 километра. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) сообщил, что максимальная высота волн при цунами после землетрясения достигла 1 метра.

Фото: AFP 2017 / Pedro Pardo

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