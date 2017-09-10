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Илон Маск продемонстрировал новый скафандр для космонавтов

10 сентября 2017, 08:54

Одежда герметичная, но вряд ли предназначена для выхода в открытый космос и воздействия солнечной радиации.

Миллиардер и глава нескольких высокотехнологичных компаний Илон Маск представил скафандр, разработанный в SpaceX, пишет БЕЛТА.

Как ожидается, именно в этих костюмах космонавты компании отправятся в первый пилотируемый полет. На снимках космонавт позирует в новом скафандре на фоне космического корабля Dragon V2 или Crew Dragon. На нем предполагается осуществить первый управляемый полет, а затем использовать корабль для доставки экипажей на МКС.

На фотографиях видно, что обувь и штаны имеют гибкие области. Они расположены на коленях. Не исключено, что аналогичные зоны есть и на спине для улучшения работы в сидячем положении. Одежда герметичная, но вряд ли предназначена для выхода в открытый космос и воздействия солнечной радиации.

Фото: соцсети

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