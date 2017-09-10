Илон Маск продемонстрировал новый скафандр для космонавтов

Миллиардер и глава нескольких высокотехнологичных компаний Илон Маск представил скафандр, разработанный в SpaceX, пишет БЕЛТА





Как ожидается, именно в этих костюмах космонавты компании отправятся в первый пилотируемый полет. На снимках космонавт позирует в новом скафандре на фоне космического корабля Dragon V2 или Crew Dragon. На нем предполагается осуществить первый управляемый полет, а затем использовать корабль для доставки экипажей на МКС.



