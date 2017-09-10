Руслан Мадиев одержал десятую победу на профи-ринге

Его соперником был мексиканец Абдиель Рамирес.

Казахстанский боксер Руслан Мадиев (9-0, 4 КО) одержал десятую победу на профи-ринге, сообщает Sports.kz





Свой очередной бой он провел в Карсоне (США, штат Калифорния). Его соперником был мексиканец Абдиель Рамирес (23-1-1, 21 КО). Бой, рассчитанный на восемь раундов, завершился победой Мадиева единогласным решением судей.





Таким образом, эта победа стала для Руслана 10-й в профессионалах, а Рамирес потерпел второе поражение в карьере.





Хедлайнерами же вечера стали никарагуанец Роман «Чоколатито» Гонсалес (46-1, 38 КО) и таиландец Висаксил Вангек (43-4-1, 39 КО).



