Руслан Мадиев одержал десятую победу на профи-ринге

10 сентября 2017, 09:06

Его соперником был мексиканец Абдиель Рамирес.

Казахстанский боксер Руслан Мадиев (9-0, 4 КО) одержал десятую победу на профи-ринге, сообщает Sports.kz.

Свой очередной бой он провел в Карсоне (США, штат Калифорния). Его соперником был мексиканец Абдиель Рамирес (23-1-1, 21 КО). Бой, рассчитанный на восемь раундов, завершился победой Мадиева единогласным решением судей.

Таким образом, эта победа стала для Руслана 10-й в профессионалах, а Рамирес потерпел второе поражение в карьере.

Хедлайнерами же вечера стали никарагуанец Роман «Чоколатито» Гонсалес (46-1, 38 КО) и таиландец Висаксил Вангек (43-4-1, 39 КО).

Фото: sports.kz

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