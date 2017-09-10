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Парк развлечений Disney world во Флориде закрыли из-за урагана

10 сентября 2017, 09:16

Знаменитый парк развлечений в Орландо закрывается лишь в шестой раз с момента своего открытия в 1971 году.

Парк развлечений Disney world в Орландо (штат Флорида) будет закрыт 10 и 11 сентября из-за урагана "Ирма". Об этом объявил американский конгломерат The Walt Disney Company, сообщает ТАСС.

"Мы ознакомились с последним прогнозом об урагане "Ирма" и ставим безопасность превыше всего. Ввиду этих соображений Disney world будет закрыт в воскресенье, 10 сентября, и в понедельник, 11 сентября", - информировал владелец парка развлечений.

"Наши гостиницы останутся открытыми, хотя услуги и бытовые удобства будут предоставляться с учетом реальной обстановки. Мы надеемся возобновить работу в штатном режиме во вторник, 12 сентября", - уточнили в The Walt Disney Company.

По данным телеканала Fox News, знаменитый парк развлечений в Орландо закрывается лишь в шестой раз с момента своего открытия в 1971 году. В прошлом году причиной для такой меры послужил ураган "Мэттью", а в сентябре 2001 - крупнейшие теракты в США. Киностудия Universal последовала примеру The Walt Disney Company и закрыла свой тематический парк в Орландо до вторника.

Фото: Chicago Tribune

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