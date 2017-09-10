Дуров советует Google и Apple создать собственные государства
10 сентября 2017, 09:20
Крупнейшие IT-гиганты в будущем имели бы полную независимость от всякого правительства.
Основатель крупнейшей российской социальной сети «Вконтакте», а также популярного мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал в своём канале в сервисе текст, в котором выразил сочувствие крупнейшим американским технологическим компаниям, находящимся под постоянным давлением спецслужбы США, сообщает vistanews.ru.
Он также заявил, что надеется на то, что в будущем IT-гиганты смогут объявить о своей полной независимости путём создания отдельных государств.
Своё обращение Дуров опубликовал после того, как недавно заявил о попытке ФБР получить доступ к Telegram. По его словам, во время одного из визитов команды мессенджера в США спецслужбы просили предоставить им «чёрный ход» к сервису, а также втайне от руководства компании пытались подкупить одного из сотрудников.
Дуров заявил, что представители администрации Telegram смогли отказаться от навязчивых предложений ввиду того, что не являются американскими гражданами. После этого основатель мессенджера задумался о том, с каким давлением ежедневно сталкиваются крупнейшие технологические компании, работающие с конфиденциальными данными и зарегистрированные в США. Он напомнил, что два разработчика самых массовых мобильных операционных систем Android и iOS – Google и Apple – имеют американскую «прописку». В этой связи Дуров отметил, что хотел бы, чтобы крупнейшие IT-гиганты в будущем имели бы полную независимость от всякого правительства, путём, например, создания собственных государств.
Фото: Wired
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