Ким Чен Ын позвал своих учёных-ядерщиков на праздничный банкет
10 сентября 2017, 09:55
Северокорейский лидер поздравил подчинённых, отметив, что народ КНДР "выиграл ценой своей крови".
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын устроил большой праздничный приём для учёных-ядерщиков, которые работали над испытаниями водородной бомбы. Как сообщает агентство ЦТАК, мероприятие было организовано в честь 69-й годовщины создания Корейской Народно-Демократической Республики, сообщает Life.ru.
Учёные и технические руководители получили от Ким Чен Ына наставления не ослаблять усилий для совершенствования ядерных сил. Лидер страны дал поручение по развёртыванию научно-исследовательского труда "для укрепления ядерных сил сдерживания".
— Благодаря независимой экономике, коллективу учёных, армии и народу окончательная победа революции идей чучхе предопределена, — цитирует агентство руководителя страны.
Недавние ядерные испытания Ким Чен Ын назвал "большой победой, которую выиграл корейский народ ценой своей крови". Чиновников и учёных он призвал "следовать боевому духу и черте ядерных строев".
— Водородная бомба сверхмощной силы взрыва является водородной бомбой товарища Ким Чен Ына и термоядерной бомбой Трудовой партии Кореи, в которой сконцентрирована пламенная любовь к Родине и народу уважаемого высшего руководителя, — гласит текст релиза ЦТАК.
Фото: REUTERS
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