В Астане начинает работу саммит Организации Исламского сотрудничества
10 сентября 2017, 10:30
Казахстанская столица примет около 80 зарубежных делегаций.
Казахстанская столица в воскресенье готовится провести первый в истории саммит Организации Исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям.
Мероприятие продлится в столичном Дворце независимости два дня — с 10 по 11 сентября. Его председателем выступит президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Глава государства выступил с идеей о проведении саммита ОИС по науке и технологиям в прошлом году во время стамбульского саммита организации.
Мероприятие призвано укрепить сотрудничество в области науки, технологий, инноваций и модернизации, в том числе путем активного привлечения передового мирового опыта.
Как ранее сообщили в министерстве иностранных дел РК, в саммите примут участие около 80 делегаций государств-членов организации, стран-наблюдателей, а также международных и региональных организаций.
Саммит пройдет под лозунгом "Наука, технологии, инновации и модернизация в Исламском мире" и приурочен к закрытию международной выставки "ЭКСПО-2017", которая завершит свою работу 10 сентября.
Организация Исламского сотрудничества была создана в 1969 году и в настоящее время объединяет 57 государств-членов с населением более чем 1,5 миллиарда человек. Казахстан стал полноправным членом ОИС в 1995 году.
Темы саммита
Форум будет включать четыре рабочие сессии на тему "Растущее влияние науки на жизнь общества в XXI веке", "Роль науки и технологий в обеспечении устойчивого развития", "Конкуренция и инновации в современной экономике" и "Развитие сотрудничества в области науки и технологий".
Вместе с тем, министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов расссказал журналистам, что турецкая сторона в рамках встречи ОИС намерена обсудить проблему мусульманского населения в Мьянме. Напомним, мьянманские военные и силы безопасности с конца августа проводят в штате Ракхайн операцию против исламских боевиков. Операция началась после того, как боевики-рохинджа 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Почти 400 человек погибли. По разным оценкам, в Бангладеш бежали от 146 тысяч до 300 тысяч человек.
Ожидается, что итоговым документом саммита станет Астанинская декларация, призванная обеспечить политическую поддержку научно-технологической модернизации в исламской умме (общине). В рамках саммита состоится церемония вручения премии ОИС по науке и технологиям.
Безопасность в городе
В МВД сообщили, что прибывшие на саммит главы государств будут размещены в гостиницах и резиденциях, участники мероприятия посетят церемонию закрытия выставки ЭКСПО. В ведомстве заверили, что "все находится на контроле": проведена тренировка среди правоохранительных органов, отработан алгоритм по обеспечению безопасности.
По сведения столичной полиции, для обеспечения безопасности дорожного движения и правопорядка с 9 по 11 сентября частично ограничено движение на нескольких проспектах Астаны. Жителей просили заранее планировать свой маршрут во избежание дорожных пробок.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Sputnik
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