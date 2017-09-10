В Астане начинает работу саммит Организации Исламского сотрудничества

Казахстанская столица в воскресенье готовится провести первый в истории саммит Организации Исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям.

Мероприятие продлится в столичном Дворце независимости два дня — с 10 по 11 сентября. Его председателем выступит президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Глава государства выступил с идеей о проведении саммита ОИС по науке и технологиям в прошлом году во время стамбульского саммита организации.

Мероприятие призвано укрепить сотрудничество в области науки, технологий, инноваций и модернизации, в том числе путем активного привлечения передового мирового опыта.





Как ранее сообщили в министерстве иностранных дел РК, в саммите примут участие около 80 делегаций государств-членов организации, стран-наблюдателей, а также международных и региональных организаций.





Саммит пройдет под лозунгом "Наука, технологии, инновации и модернизация в Исламском мире" и приурочен к закрытию международной выставки "ЭКСПО-2017", которая завершит свою работу 10 сентября.





Организация Исламского сотрудничества была создана в 1969 году и в настоящее время объединяет 57 государств-членов с населением более чем 1,5 миллиарда человек. Казахстан стал полноправным членом ОИС в 1995 году.





Темы саммита





Форум будет включать четыре рабочие сессии на тему "Растущее влияние науки на жизнь общества в XXI веке", "Роль науки и технологий в обеспечении устойчивого развития", "Конкуренция и инновации в современной экономике" и "Развитие сотрудничества в области науки и технологий".



