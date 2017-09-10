В Костанае горит ночной клуб
10 сентября 2017, 10:56
Сейчас на месте работают несколько пожарных расчётов.
Пожар случился в клубе «West», сообщает alau.kz.
Сейчас на месте работают несколько пожарных расчётов.
Возгорание случилось утром. Движение для автотранспорта через большой мост перекрыто. Дежурят полицейские.
Фото alau.kz
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