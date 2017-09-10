В Темиртау в пожаре погиб ребенок

Еще трое людей, в том числе мальчик, находятся в реанимации.

Возгорание произошло 9 сентября в квартире дома по улице Победы за полночь. Соседи не сразу поняли, что является источником едкого дыма. Вызвали спасателей, но у малолетней девочки, находящейся в квартире, уже не было шансов, сообщает ekaraganda.kz





Еще трое людей, в том числе мальчик, находятся в реанимации.





Пожар в этой квартире случился ночью, когда семья спала. Площадь пожара была небольшой — загорелись мягкие диваны. Дым мгновенно стал распространятся по подъезду, - запах гари почувствовали соседи.





Звонок на центральный пункт пожарных поступил в первом часу ночи. Спасатели отреагировали мгновенно: уже через четыре минуты были на месте. К их прибюытию горевшая квартира вся была в дыму.





- В квартире были обнаружены четыре человека, из них мужчина, женщины и двое детей. К месту была вызвана скорая помощь, для оказания первой медицинской помощи. На пути следования в центральную больницу города Темиртау девочка скончалась. Предполагаемая причина пожара устанавливается, рассказала главный специалист отдела государственного пожарного контроля Людмила Рудник.





Медики скорой помощи доставили пострадавших в реанимацию. Женщина и ее сожитель, а так же девятилетний сын сейчас в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь. В больнице не знают ни их имен, ни фамилий.





- Сегодня ночью поступили с ожогами трое неизвестных: ребеночек, мужчина и женщина. Находятся в крайне тяжелом состоянии, все на искусственной вентиляции легких и без сознания, - рассказал Вахтанг Гоцадзе, Исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации центральной больницы.





Каких либо прогнозов врачи пока не дают. Помощь оказывают карагандинские реаниматологи. Что стало причиной пожара, эксперты установят через три дня. По предварительной версии очагом возгорания стала не потушенная сигарета.



