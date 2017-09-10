СМИ сообщили о возможном участии Ирана в ядерной программе КНДР

По данным газеты Telegraph, МИД Великобритании пытается выяснить, не могли ли "настоящие и бывшие ядерные державы" помочь Ким Чен Ыну сделать прорыв в программе развития ядерных боеголовок и ракет. Источники в правительстве полагают, что северокорейские ученые вряд ли смогли бы добиться таких достижений самостоятельно. Об этом ранее заявлял и сам глава МИД Борис Джонсон.





"В настоящий момент идет расследование обстоятельств того, как этой стране удалось совершить такой скачок в технологическом плане. Мы проверяем, не сыграла ли роль какая-нибудь нынешняя или бывшая ядерная держава, будь то преднамеренно или нет", — цитирует дипломата Telegraph.





Сам Джонсон не сказал, кто мог оказать предполагаемую помощь Пхеньяну. При этом, по информации издания, список "подозреваемых" в оказании некоторой доли тайного содействия возглавляет Иран. Чем мотивированы эти подозрения, издание не уточняет.



