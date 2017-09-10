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В Астане сгорело три автомобиля

10 сентября 2017, 12:01

Жертв и пострадавших нет.

В Астане, в районе Есиль, по ул. Рыскулбекова 16 загорелись три автомобиля, сообщает Zakon.kz.

Горели автомашины марки ВАЗ 2114, Nissan Almera и частично пострадала автомашина марки KIA Picanto.

В ДЧС МВД РК случай подтвердили.

"Пожар локализован в 08:10 и ликвидирован в 08:12. В ликвидации пожара были задействованы 10 человек и 2 единицы техники столичной службы пожаротушения. Причина устанавливается.
Отмечу дополнительно, что автомобилисты могут найти на сайте Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан рекомендации которые помогут предупредить пожароопасную ситуацию", - сказал официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов.

Жертв и пострадавших нет.

Фото: nizh-gazeta.ru



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