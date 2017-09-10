150-летие Кокжарской ярмарки отметили в Актюбинской области

На этой неделе актюбинцы отпраздновали 150-летие Кокжарской ярмарки. В честь знаменательной даты в Уилском районе были организованы праздничные мероприятия, в которых приняли участие сельхозтоваропроизводители, ученые, деятели культуры и просто гости со всех районов, а также Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областей, сообщает Zakon.kz.





Именно на Кокжарскую ярмарку со второй половины XIX века весной и осенью – спешили с товарами представители купеческой знати Англии, Российской империи, шли караваны из Индии, Ирана, Турции, стран Средней Азии. Кокжар с любой стороны света находился в самом центре Великого Шелкового пути, на стыке Европы и Азии и был очень удобным пунктом для товарообмена. В начале 1860 года здесь были заложены фундаменты первых торговых рядов, которые сохранились в первозданном виде до сих пор. Официально Кокжарская ярмарка открылась осенью 1867 года.









В Уиле появились купеческие дома, была построена мечеть. Сегодня эти строения c полуторавековой историей являются уникальным культурным наследием актюбинского региона.





Мероприятия начались 8 сентября с научно-практической конференции «Қазақстан сауда тарихында Көкжар жәрменкесінің алатын орны, саяси-жағырапиялық және стратегиялық маңызы». Почетные граждане района, ветераны труда, историки, этнографы, принявшие в ней участие, обнародовали уникальные факты о Кокжарской ярмарке, которые ранее не были известны широкой публике.









Также были проведены состязания жыршы «Жол серігім – домбыра!» с участием талантов из пяти областей Казахстана, представлен спектакль «Мухит», прошли развлекательные игры «Алтыбақан», «Ақсүйек» и другие.





На следующий день в старинных павильонах открылись торговые ряды, на которых крестьянские хозяйства и предприниматели из соседних регионов, а также всех районов области представили более 20 тонн сельхозпродукции по сниженным ценам.









На площади ярмарки прошло театрализованное представление «Көкжардың жәрмеңкесі жаздай сайран». В нем участвовали более 300 человек, которые смогли передать атмосферу тех времен, облачившись в костюмы английских, татарских, узбекских, ирано-персидских, русских и цыганских торговцев. Также были организованы мастер-классы по рукоделию работ мастеров художественно-прикладного искусства, на выставке предметов национального рукоделия продемонстрированы изделия из дерева, шерсти, кожи, кости, передающие исторический дух Кокжарской ярмарки.









С юбилейной датой уилцев поздравил глава региона Бердыбек Сапарбаев.





- В нынешнем году по поручению Главы государства мы приступили к реализации программы модернизации общественного сознания «Рухани жангыру». Благодаря дальновидной политике Нурсултана Назарбаева, в нашей стране наблюдаются стабильность и спокойствие, мир и единство. Стабильность – основа развития любого государства, сегодня мы еще раз убедились в том, что в нашей стране все живут в мире и согласии. Мы единая семья с богатой историей. Без истории нет будущего. Это правило, которое не требует доказательств. Священный долг нынешнего поколения – сохранить экономические и культурные ценности, - сказал аким области в ходе своего выступления.





Бердыбек Сапарбаев поблагодарил жителей района за организацию мероприятия на высоком уровне и вручил меценатам ветеранам труда и другим уроженцам района памятные подарки за вклад в социально-экономическое развитие Актюбинской области. Также 6 семей получили ключи от коммунального жилья, построенного в рамках государственной программы «Нұрлы жер».









В районном центре был разбит этноаул из 25 белоснежных юрт, на площади прошли спортивные соревнования по национальным видам спорта – аламан-байге, қазақ күресі, аударыспақ, тенге ілу и другие. Завершились праздничные мероприятия концертной программой «Көкжар әуендері».







