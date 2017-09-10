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У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,7

10 сентября 2017, 12:35

Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Мексики в заливе Теуантепек, сообщает РИА Новости.

Подземные толчки зафиксированы в 22.07 субботы по местному времени (09.07 воскресенья аст). Эпицентр располагался в 80 километрах к юго-западу от населенного пункта Паредон (Paredon). Очаг землетрясения залегал на глубине 53 километра.

Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.

В пятницу у берегов Мексики было зафиксировано землетрясение магнитудой 8,2. Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения находился на глубине 33 километра. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) сообщил, что максимальная высота волн при цунами после землетрясения достигла 1 метра.

Фото: Flickr / Matt Katzenberger

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