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20 взрослых домашних животных, которые любят свои игрушки так же, как в детстве

10 сентября 2017, 12:59

На этих фотографиях в стиле «до и после» вы увидите очаровательных животных, которые растут, не расставаясь со своими любимыми игрушками.

У большинства из нас в детстве была любимая игрушка, с которой мы не хотели расставаться ни на минуту и везде брали ее с собой. Так вот, оказывается, у некоторых кошек и собак все то же самое: часто игрушки, с которыми они играли, будучи малюсенькими крошками, остаются их любимыми и во взрослой жизни.

На этих фотографиях в стиле «до и после» вы увидите очаровательных животных, которые растут, не расставаясь со своими любимыми игрушками.



Источник: BigPicture.ru

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