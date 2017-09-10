20 взрослых домашних животных, которые любят свои игрушки так же, как в детстве
10 сентября 2017, 12:59
На этих фотографиях в стиле «до и после» вы увидите очаровательных животных, которые растут, не расставаясь со своими любимыми игрушками.
У большинства из нас в детстве была любимая игрушка, с которой мы не хотели расставаться ни на минуту и везде брали ее с собой. Так вот, оказывается, у некоторых кошек и собак все то же самое: часто игрушки, с которыми они играли, будучи малюсенькими крошками, остаются их любимыми и во взрослой жизни.
На этих фотографиях в стиле «до и после» вы увидите очаровательных животных, которые растут, не расставаясь со своими любимыми игрушками.
Источник: BigPicture.ru
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