Акимат Астаны: лифт в жилом комплексе остановился по технической причине

Остановка лифта в жилом комплексе произошла по техническим причинам, сообщили в городском акимате, передает Zakon.kz.





"Жители 18-го и 16-го этажей подтвердили, что после посадки на 16-м этаже произошло ускоренное движение лифта и остановка на уровне 2-го этажа. После определенного промежутка времени двери самостоятельно открылись и жители вышли. Пострадавших в данном инциденте нет", — говорится в сообщении.



