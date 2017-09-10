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Акимат Астаны: лифт в жилом комплексе остановился по технической причине

10 сентября 2017, 13:29

Лифты были в рабочем состоянии.

Остановка лифта в жилом комплексе произошла по техническим причинам, сообщили в городском акимате, передает Zakon.kz.

"Жители 18-го и 16-го этажей подтвердили, что после посадки на 16-м этаже произошло ускоренное движение лифта и остановка на уровне 2-го этажа. После определенного промежутка времени двери самостоятельно открылись и жители вышли. Пострадавших в данном инциденте нет", — говорится в сообщении.

Сообщается, что после поступления сигнала на место прибыли советник акима города, представители жилищной инспекции и аппарата акима района, сотрудники местной полицейской службы.

Лифты были в рабочем состоянии. После обследования технического состояния лифта установлено, что при экстренном движении аварийные датчики сработали в штатном режиме. Причиной экстренного движения стало попадание постороннего предмета в межтросовое звено механизма лифта.

Информация о том, в жилом комплексе " Гранд Астана" сорвался лифт появилась в Facebook. Пользователь Кымбат Акжан обратилась к акиму Астаны Асету Исекешеву, чтобы он помог "разобраться с этой лифтовой компанией".

Фото: www.smklift.ru


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