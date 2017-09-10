Эрдоган заявил о готовности помочь беженцам из Мьянмы

В ходе первого в истории саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям, который проходит в Астане, президент Турции заявил, что мусульмане в настоящий момент переживают ряд трудностей, и призвал укреплять единство и сотрудничество для их преодоления.

Конфликт в штате Ракхайн между рохинджа и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы — бирманцам — и исповедующим буддизм, существует многие десятки лет. Эскалация этого конфликта началась с переходом власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам и началом демократических реформ.





В штате Ракхайн мьянманские военные и силы безопасности с конца августа проводят операцию против исламских боевиков проживающей там народности рохинджа (рохинья), представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в гражданстве.





Операция началась после того, как боевики-рохинджа 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Почти 400 человек погибли.



