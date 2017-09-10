Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Лучшие фитоняшки Инстаграма: нет предела совершенству

10 сентября 2017, 14:22

Фигурами этих дам восхищаются миллионы.

Если вы собрались в спортзал, но испытываете недостаток мотивации, срочно подписывайтесь на этих прекрасных дам с точёными фигурами и армией поклонников в соцсетях. Они не только покажут вам пару эффективных упражнений на пресс и ноги, но и доходчиво объяснят, зачем всё это нужно.

Джен Селтер, 24 года, 11,5 млн подписчиков: "Я готова просветить свои ягодицы рентгеном, чтобы доказать, что они настоящие".

Кайла Итсинес, 24 года, 7,2 млн подписчиков: "Я почти семь лет не употребляю алкоголь. Я ответственна за девушек, для которых являюсь ролевой моделью".


Тамми Хемброу, 23 года, 7 млн подписчиков: "После рождения двоих детей чувствую себя лучше, чем когда бы то ни было".


Изабель Гулар, 32 года, 3,8 млн подписчиков: "Мне не пришлось готовиться для участия в показе Victoria's Secret, ведь я и так тренируюсь каждый день".


Эмили Скай, 32 года, 2,1 млн подписчиков: "Я постоянно думаю о том, когда же мой пупок вылезет наружу. Это произойдёт внезапно или постепенно?"


Рейчел Братрен, 28 лет, 2,1 млн подписчиков: "Что бы ни случилось — позвольте любви прийти вам на помощь. Она поможет. Так было всегда".


Анна Виктория, 28 лет, 1,3 млн подписчиков: "Фитнес не является смыслом моей жизни, но ведь совершенству нет предела, не так ли?"


Карена Доун и Катрина Скотт, 1,2 млн подписчиков: "Когда держишься за такую попку, сразу поднимается настроение".



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...