Лучшие фитоняшки Инстаграма: нет предела совершенству

Если вы собрались в спортзал, но испытываете недостаток мотивации, срочно подписывайтесь на этих прекрасных дам с точёными фигурами и армией поклонников в соцсетях. Они не только покажут вам пару эффективных упражнений на пресс и ноги, но и доходчиво объяснят, зачем всё это нужно.

Джен Селтер, 24 года, 11,5 млн подписчиков: "Я готова просветить свои ягодицы рентгеном, чтобы доказать, что они настоящие".

Кайла Итсинес, 24 года, 7,2 млн подписчиков: "Я почти семь лет не употребляю алкоголь. Я ответственна за девушек, для которых являюсь ролевой моделью".





Тамми Хемброу, 23 года, 7 млн подписчиков: "После рождения двоих детей чувствую себя лучше, чем когда бы то ни было".





Изабель Гулар, 32 года, 3,8 млн подписчиков: "Мне не пришлось готовиться для участия в показе Victoria's Secret, ведь я и так тренируюсь каждый день".





Эмили Скай, 32 года, 2,1 млн подписчиков: "Я постоянно думаю о том, когда же мой пупок вылезет наружу. Это произойдёт внезапно или постепенно?"





Рейчел Братрен, 28 лет, 2,1 млн подписчиков: "Что бы ни случилось — позвольте любви прийти вам на помощь. Она поможет. Так было всегда".





Анна Виктория, 28 лет, 1,3 млн подписчиков: "Фитнес не является смыслом моей жизни, но ведь совершенству нет предела, не так ли?"





Карена Доун и Катрина Скотт, 1,2 млн подписчиков: "Когда держишься за такую попку, сразу поднимается настроение".



