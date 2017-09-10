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Мирзиеев: многие страны мусульманского мира отстают в технологиях

10 сентября 2017, 14:24

Президент Узбекистана предложил учредить награду ОИС за научные достижения в странах исламского мира

Многие государства мусульманского мира сейчас существенно отстают в сфере науки и технологий, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Выступая на саммите Организации Исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям, глава Узбекистана отметил, что исламский мир может по праву гордиться своим бесценным вкладом в мировую науку и цивилизацию.

"Следует признать, что в настоящее время многие государства мусульманского мира существенно отстают от развитых стран в сфере науки и технологий. Например, в рейтинге 500 лучших университетов мира входят только 11 вузов стран-участниц нашей организации. В 2015 году доля заявок на получение патентов в мире у стран ОИС составила всего лишь 1,9%", — сказал Мирзиеев.

По его сведениям, в 2016 году в странах ОИС около 80% научных публикаций приходились только на семь государств-членов организации.

"Необходимо с сожалением отметить, что несмотря на богатые природные ресурсы и значительный финансовый потенциал, большинство мусульманских стран не проявляют активности во внедрении инновационных идей и технологий в экономику", — добавил президент.

Он выразил надежду, что налаживание сотрудничества, нацеленного на поиск научных решений и важнейших проблем современности, создаст прочную основу для научно-технологического потенциала исламского мира.

"Мы с благодарностью принимаем предложение нашей организации об установке в Самарканде суперсовременного телескопа, как знак признания огромного вклада Улугбека (Мирзо Улугбек — выдающийся астроном Средней Азии — ред.) в развитие астрономии", — продолжил он.

Мирзиеев предложил учредить специальную награду ОИС за научные достижения в странах исламского мира, а также их популяризацию на международной арене. Он также предложил проводить саммит по науке и технологиям ОИС раз в три года и выразил готовность провести следующий саммит в Узбекистане в 2020 году.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото © Sputnik / Болат Шайхинов


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