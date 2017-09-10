Казахстанские девушки-боксеры завоевали 6 медалей в Польше

В польском Гливице завершился международный турнир - XII силезский чемпионат по боксу среди женщин, который считается одним из самых крупных женских турниров в Европе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.

В нём участвовали 13 казахстанских спортсменок, в том числе первые номера национальной сборной - двукратная чемпионка мира Назым Кызайбай, призёр Олимпиады Дарига Шакимова, чемпионки мира Дина Жоламан, Ляззат Кунгейбаева и Валентина Хальзова. Им пришлось провести бои с самыми сильными спортсменками Европы и других континентов - во взрослой категории в турнире участвовали свыше 100 девушек из 19 стран.

По итогам пятидневных баталий золото завоевала Мадина Нуршаева (64 кг). Назым Кызайбай (51 кг) уступила в финале и получила серебряную медаль. Четверо девушек - Фариза Шолтай, Ляззат Кунгейбаева, Молдир Базарбаева и Жайна Шекербекова привезут домой бронзовые награды