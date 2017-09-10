Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

На Саммите в Астане наградили лучших ученых исламского мира

10 сентября 2017, 16:46

Лучшие умы мусульманского мира приехали в Астану на саммит Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям.

Церемония награждения ученых премией саммита Организации Исламского сотрудничества по науке и технологиям состоялась в воскресенье в Астане, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

В Астане в воскресенье проходит саммит Организации Исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям. В мероприятии принимают участие 56 стран-участниц ОИС, а также другие международные и региональные организации.

"Я предлагал наградить ученых исламского мира, которые внесли огромный вклад в развитие науки и технологий специальной премией Казахстана. Для осуществления этой инициативы наша страна совместно с генеральным секретариатом ОИС отобрали самых лучших ученых исламского мира и пригласили их на саммит", — сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

  • Гендиректор Национального центра Казахстана по биотехнологиям Ерлан Раманкулов получил награду за труды в области биотехнологии.
  • Профессор Стамбульского технического университета Юсуф Якчы был награжден за труды в области химии.
  • Профессор университета имени короля Абдаллы Мохаммед Слим Алоуни получил премию за труды в области электротехники.
  • За труды по вирусной иммунологии и подготовке медицинских специалистов премию получил руководитель отдела гамбийского медицинского центра Ассан Жайе.
  • Профессор университета имени Мухаммеда V Райя Черкаоуи аль Мурсли стала обладательницей премии за труды в области ядерной физики.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...