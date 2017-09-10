На Саммите в Астане наградили лучших ученых исламского мира

Лучшие умы мусульманского мира приехали в Астану на саммит Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям.

Церемония награждения ученых премией саммита Организации Исламского сотрудничества по науке и технологиям состоялась в воскресенье в Астане, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

В Астане в воскресенье проходит саммит Организации Исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям. В мероприятии принимают участие 56 стран-участниц ОИС, а также другие международные и региональные организации.

"Я предлагал наградить ученых исламского мира, которые внесли огромный вклад в развитие науки и технологий специальной премией Казахстана. Для осуществления этой инициативы наша страна совместно с генеральным секретариатом ОИС отобрали самых лучших ученых исламского мира и пригласили их на саммит", — сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.