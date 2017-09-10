Саакашвили едет на Украину в компании Тимошенко

"Мои планы — приехать и защитить свои права в суде без эксцессов" — Саакашвили.

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вместе со своей женой и сыном сел в автобус и поехал в сторону границы с Украиной. К КПП "Краковец" политика сопровождают сторонники, лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, ряд украинских оппозиционных политиков, группа депутатов Европарламента и журналисты, пишут «Вести».

С Тимошенко Саакашвили встретился в польском городе Жешув. Встреча состоялась в субботу вечером в отеле "Метрополитен". Они обсуждали возможные перспективы пересечения Саакашвили польско-украинской границы. После этого политики остались ночевать в отеле.

Саакашвили заявил, что в его планы не входит свергать украинского президента Петра Порошенко и устраивать Майданы. По его мнению, Порошенко его просто боится: "Шеварднадзе меня так не боялся, как он".

"Мои планы — приехать и защитить свои права в суде без эксцессов", — сказал Саакашвили.

Причем, Саакашвили не исключает, что украинские власти могут экстрадировать его в Грузию, где против бывшего президента возбуждено несколько уголовных дел. Но он готов к любому сценарию.

Также Саакашвили поблагодарил своих сторонников за поддержку. Он сказал, что ему очень приятно, что "сотни человек собрались не в центре города, а практически в поле, чтобы защитить не столько меня, сколько свои права".

Между тем, рядом с границей между сторонниками и противниками Саакашвили произошли стычки. В ситуацию вмешалась полиция, она взяла в кольцо людей, которых сторонники Саакашвили называют провокаторами.