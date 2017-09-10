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Назарбаев обсудил экономические отношения с главой Гвинеи

10 сентября 2017, 17:03

Президент Гвинейской Республики поблагодарил Нурсултана Назарбаева за приглашение принять участие в работе Саммита.

10 сентября состоялась встреча Нурсултана азарбаева с Президентом Гвинейской Республики Альфа Конде на полях Саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям (Астана, Дворец Независимости), передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи Глава государства отметил важность Саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям для всего исламского мира.

- К сожалению, с вашей страной у нас нет тесных экономических отношений. Нам необходимо развивать это направление. Я знаю о Вашем намерении посетить Казахстан с официальным визитом, и мы рады этому, - сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь, Президент Гвинейской Республики поблагодарил Нурсултана Назарбаева за приглашение принять участие в работе Саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, а также выразил надежду на дальнейшее углубление двусторонних связей.


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