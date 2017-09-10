Казахстан и Индонезия надеются на более тесное сотрудничество
Эти вопросы обсудили в Астане Назарбаев и вице-президент Индонезии.
10 сентября президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев встретился с вице-президентом Республики Индонезия Юсуфом Калла на полях Саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям в Астане, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе беседы Глава государства поблагодарил вице-президента Индонезии за участие в работе Саммита.
– Этот Саммит очень важен для всех нас. Мы надеемся на более тесное сотрудничество, так как Индонезия является значимым партнером Казахстана. Между нашими странами есть конкретные договорённости и теперь необходимо целенаправленно работать в этом направлении, - сказал Нурсултан Назарбаев.
В свою очередь, вице-президент Индонезии поблагодарил Президента Казахстана за встречу несмотря на плотный график работы.
– Мы действительно имеем хороший потенциал взаимодействия в различных сферах экономики. Сегодняшнее мероприятие может придать дополнительный импульс для плодотворного сотрудничества в будущем, - сказал Ю.Калла.
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