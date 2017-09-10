Канат Ислам вошел в ТОП-15 рейтинга BoxRec

На вечере бокса в Астане Ислам победил Кука техническим нокаутом в девятом раунде.

Казахстанский боксер Канат Ислам (25-0, 20 КО) улучшил свое положение в рейтинге авторитетного сайта BoxRec.com после победы над канадцем Брэндоном Куком (18-1, 11 КО), сообщает Sports.kz.

Перед боем Ислам шел на 25-м месте в рейтинге первого среднего веса, а сейчас занимает уже 12-е. Кука же это поражение отбросило на 22 строчки ниже — теперь он лишь 43-й.

Напомним, на вечере бокса в Астане Ислам победил Кука техническим нокаутом в девятом раунде.