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В Тихом океане исчезли восемь островов

10 сентября 2017, 17:46

Подъем уровня воды начался примерно 100 лет тому назад.

Из-за повышения уровня воды в Тихом океане исчезли, по крайней мере, восемь небольших островов. К такому выводу пришли австралийские ученые, пишет Корреспондент.net.

Так, Патрик Нанн с коллегами из университета Sunshine Coast проанализировали спутниковые снимки и пообщались с местными жителями.

Внимание ученых привлек остров Понпеи – один из крупнейших атоллов Микронезии. Он окружен большим количеством мелких островов, часть из которых являются обитаемыми. Ученые пришли к выводу, как минимум восемь островов из окружения атолла Понпеи совсем недавно исчезли под водой.

По словам местных жителей, эти острова стали исчезать примерно сто лет назад, как минимум два из них были заселены.

"Это первые места на Земле, подвергшихся действительно высоких темпов подъема уровня моря, поэтому их судьба дает важно понимание того, что может произойти. Но мы считаем, что есть большое разнообразие ответов – не каждый остров будет уходить под воду", – заявил океанолог Саймон Альберт.

Отмечается, что в среднем уровень мирового океана поднимается на 3 мм в год из-за глобального потепления, но в западной части Тихого океана он растет быстрее из-за циклических ветров.

Фото: Патрик Нанн / New Scientist


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