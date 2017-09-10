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В Уральске поставили скульптуру «Джулия» в память о Батыре

10 сентября 2017, 17:49

Скульптура памяти Бахырхана Шукенова стоит на новой площади Уральска.

В Уральске на новой площади установили скульптуру «Джулия» в память о Батырхане Шукенове, пишет портал "Мой ГОРОД".

На открытие собрались поклонники знаменитого музыканта. Как отметил уральских певец Марат Сарбопеев, который был лично знаком с Батырханом Шукеновым, открытие скульптуры именно в городе Уральск – правильное решение. Ведь песня «Джулия» прозвучала впервые именно в нашем городе.

– Его песня «Белая река» тоже посвящена Западно-Казахстанской области – реке Урал. Всем известная песня «Джулия» впервые прозвучала в 1988 году на сцене института им. А.С. Пушкина (нынешнего ЗКГУ им. М.Утемисова). Тогда ее исполнила группа "Алма-Ата", позже получившая название «А-Студио», – отметил Марат Сарбопеев.

После открытия скульптуры здесь же прозвучали песни «Джулия», «Белая река» и другие известные композиции Батырхана Шукенова.

Также в рамках празднования Дня города недалеко от скульптуры Джулии состоялось торжественное открытие часов города. Теперь по этим часам жители и гости Уральска смогут сверять время на своих часах. Этот подарок горожанам сделали местные предприниматели Ю. Ткалун, А.Азовсков и Ж.Ирменова.



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