Меркель сравнила присоединение Крыма к России с разделением Германии

Канцлер положительно оценила позицию тех людей в ГДР, которые были готовы вести страну к объединению.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, комментируя вопрос о принадлежности Крыма, вспомнила историю объединения Германии после разделения на ФРГ и ГДР, пишет «Газета.ру».

«Если я, к примеру, слышу, что нужно просто признать российскую аннексию Крыма, я рассуждаю так: а что бы произошло, если бы к нам в ГДР тогда было бы такое же отношение», — отметила она.

Канцлер положительно оценила позицию тех людей в ГДР, которые были готовы вести страну к объединению.

Ранее лидер Свободной демократической партии (СвДП) Германии Кристиан Линднер призвал развивать отношения с Россией и временно забыть о ситуации с Крымом.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Международное сообщество, в том числе ООН, в настоящее время продолжает считать Крым частью Украины.