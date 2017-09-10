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Онлайн-трансляция церемонии закрытия EXPO-2017

10 сентября 2017, 18:35

10 сентября Казахстан прощается с международной выставкой.

10 сентября в Астане проходит торжественная церемония закрытия Международной специализированной выставки EXPO 2017. Тема выставки - "Энергия будущего".

Следующий город, который примет у себя ЭКСПО, - Дубай, это будет в 2020 году.

В предпоследний день выставку в Астане посетили 100 514 человек. C 10 июня по 9 сентября Международную специализированную выставку ЭКСПО-2017 посетило более 3 860 000 человек.

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