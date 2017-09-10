Онлайн-трансляция церемонии закрытия EXPO-2017

10 сентября в Астане проходит торжественная церемония закрытия Международной специализированной выставки EXPO 2017. Тема выставки - "Энергия будущего".





Следующий город, который примет у себя ЭКСПО, - Дубай, это будет в 2020 году.





В предпоследний день выставку в Астане посетили 100 514 человек. C 10 июня по 9 сентября Международную специализированную выставку ЭКСПО-2017 посетило более 3 860 000 человек.