Редкая болезнь превратила женщину в паука

Тиффани родилась с серьёзным пороком развития костей (синдромом Ярхо — Левина). С детства она мечтала танцевать, и её мечте суждено было сбыться, несмотря на ежедневные боли в теле и трудности с дыханием из-за сдавленных лёгких.

Родители не стали отговаривать трёхлетнюю Тиффани от занятий танцами, и вот уже к 32 годам она стала профессиональной танцовщицей, невзирая на её маленький рост — 1,2 метра.





"В детстве надо мной не издевались, а наоборот — принимали меня такой, какая я есть. А вот когда я выхожу на улицу, люди оглядываются и смеются надо мной. Танец — это способ доказать себе, что я всё смогу. Я живу благодаря своей мечте"

По её словам, танец стал неотъемлемой частью жизни: Тиффани обучается балету, танцует пуль, кранк, джазовый танец и сальсу.





Тиффани отучилась в институте, получила степень бакалавра и теперь преподаёт танцы детям в возрасте от пяти до 18 лет. Она отмечает, что дети не смотрят на неё с презрением, а наоборот — воспринимают как профессионала. Кроме того, она до сих пор продолжает выступать на конкурсах в качестве профессионального танцора, а ещё работает над многими шоу на Бродвее. По её словам, она выходит на сцену, чтобы показать всем свой профессионализм и любовь к танцам и чтобы люди забыли, что перед ними выступает инвалид.

"Я прихожу домой с ужасными болями по всему телу, но это не останавливает меня. Именно танцы сделали моё тело гибким и здоровым. Я знаю то, чего мне нельзя делать, и я соблюдаю все рекомендации врачей. Если устаю слишком сильно, то делаю перерывы"

Своей историей Тиффани хочет побудить других людей с ограниченными возможностями не останавливаться перед трудностями, а следовать своей мечте и добиваться поставленных целей.



