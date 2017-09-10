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В ряде областей Казахстана объявили штормовое предупреждение

10 сентября 2017, 19:43

Усиление ветра ожидается в нескольких областях Казахстана

Из-за усиления ветра штормовое предупреждение объявлено в некоторых регионах Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Астане в ближайшие часы 10 сентября, сутки 11 сентября ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью 11 сентября в Жамбылской области местами ожидается гроза, возможен град, шквал, усиление западного, юго-западного ветра местами 15-20 м/с. Днем 11, ночью 12 сентября порывы ветра достигнут 23-28 м/с.

В Актюбинской области 11 сентября местами ожидается порывы северо-западного ветра 15-20 м/с. 11 сентября по Южно-Казахстанской области ожидается местами гроза, усиление западного ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области 11 сентября ожидается местами гроза. Ветер западный, местами 15-20, днем порывы 25 м/с. В Талдыкоргане 11 сентября ожидается гроза. Ветер западный, днем порывы 15-20 м/с.

Сутки 11 сентября в Костанайской области ожидается местами гроза, ветер ночью местами, днем временами 15-20 м/с.

Фото © AFP / Sam Yeh


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