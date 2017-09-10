В ряде областей Казахстана объявили штормовое предупреждение
Усиление ветра ожидается в нескольких областях Казахстана
Из-за усиления ветра штормовое предупреждение объявлено в некоторых регионах Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".
В Астане в ближайшие часы 10 сентября, сутки 11 сентября ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.
Ночью 11 сентября в Жамбылской области местами ожидается гроза, возможен град, шквал, усиление западного, юго-западного ветра местами 15-20 м/с. Днем 11, ночью 12 сентября порывы ветра достигнут 23-28 м/с.
В Актюбинской области 11 сентября местами ожидается порывы северо-западного ветра 15-20 м/с. 11 сентября по Южно-Казахстанской области ожидается местами гроза, усиление западного ветра 15-20 м/с.
В Алматинской области 11 сентября ожидается местами гроза. Ветер западный, местами 15-20, днем порывы 25 м/с. В Талдыкоргане 11 сентября ожидается гроза. Ветер западный, днем порывы 15-20 м/с.
Сутки 11 сентября в Костанайской области ожидается местами гроза, ветер ночью местами, днем временами 15-20 м/с.
Фото © AFP / Sam Yeh
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.