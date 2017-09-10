Карагандинская "Сарыарка" обыграла "Зауралье" в матче регулярки ВХЛ

Встреча, прошедшая в воскресенье в Караганде, завершилась со счетом 1:0.

Карагандинская "Сарыарка" обыграла "Зауралье" из Кургана в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает РИА Новости.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Караганде, завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу хозяев. Автором единственной шайбы стал Олег Ломако (3-я минута).

В других матчах дня усть-каменогорское "Торпедо" уступило дома тюменскому "Рубину" со счетом 3:6 (0:3, 3:1, 0:2), а "Ценг Тоу" обыграл "КРС Хэйлунцзян" со счетом 5:4 (2:0, 3:1, 0:3).

© Фото: Официальный сайт ХК «Сарыарка»