Карагандинская "Сарыарка" обыграла "Зауралье" в матче регулярки ВХЛ
10 сентября 2017, 20:32
Встреча, прошедшая в воскресенье в Караганде, завершилась со счетом 1:0.
Карагандинская "Сарыарка" обыграла "Зауралье" из Кургана в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает РИА Новости.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Караганде, завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу хозяев. Автором единственной шайбы стал Олег Ломако (3-я минута).
В других матчах дня усть-каменогорское "Торпедо" уступило дома тюменскому "Рубину" со счетом 3:6 (0:3, 3:1, 0:2), а "Ценг Тоу" обыграл "КРС Хэйлунцзян" со счетом 5:4 (2:0, 3:1, 0:3).
© Фото: Официальный сайт ХК «Сарыарка»
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