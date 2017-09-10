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В Москве кандидат в депутаты покусал членов избиркома

10 сентября 2017, 20:57

Кандидат в муниципальные депутаты от партии "Яблоко" был удален с одного из участков в Дорогомилове.

Один из кандидатов в муниципальные депутаты в Москве покусал членов участковой избирательной комиссии (УИК), за что был удален с избирательного участка. Об этом сообщил в воскресенье журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, передает ТАСС.

"Первый случай [нарушений на выборах] связан с нарушением общественного порядка. В Дорогомилове на участке 2559 удален силами сотрудников кандидат от "Яблока". Он напал на членов УИК, нанес побои и покусал. Правоохранительные органы занимаются [этим случаем]" , - сказал Горбунов.

Он отметил, что из района Марьино сообщают о подозрении в голосовании по разнарядке. "Группа из пяти человек в сопровождении наблюдателей фотографируется у стенда УИК. Выясняется: голосовала семья из четырех человек, на память решили сфотографироваться рядом с плакатом с кандидатом", - пояснил Горбунов, добавив, что это "тут же выкладывается организованно в интернет, как голосование группой". "Хорошо, бдительность", - пошутил глава Мосгоризбиркома.

Он также привел в пример ситуацию в Мещанском районе, где один из кандидатов устроил скандал, что ему не разрешают присутствовать при голосовании на дому. "Ему объяснили, что по закону за этим могут следить члены комиссии с правом совещательного голоса и наблюдатели", - сказал Горбунов.

По его данным, несколько проблем возникло на участке, расположенном в здании Центрального телеграфа. "Это связано с режимом, везде ограждения стоят (из-за мероприятий по случаю Дня города - прим. ТАСС), а на том участке жители голосуют. Проход есть через рамки металлоискателей, но некоторым это не нравится. Несколько сигналов получили ", - сказал Горбунов.

Также, по его словам, начались звонки от пожилых людей, которые изъявили желание голосовать на дому. "Спрашивают, когда придем", - пояснил председатель Мосгоризбиркома.


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