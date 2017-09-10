Грандиозный салют прогремел над Астаной в честь закрытия EXPO-2017

Торжественная церемония закрытия международной специализированной выставки завершилась проведением грандиозного фейерверка, передает Today.kz.

Зрителями салюта стали сотни людей как на территории выставки, так и за ее пределами.

Фейерверк продлился 7 минут 42 секунды.

Фейерверку предшествовал концерт на территории выставки. Для всех желающих на сцене амфитеатра выступили известные музыкальные исполнители: DJ Timoffey, Нурберген Махамбетов, группы Americano и Hollywood.

В 22:00 билетные кассы вновь откроются, в атриумах по всей территории выставки будут проходить развлекательные мероприятия. Работа EXPO-2017 продлится до 03:00 11 сентября, после чего выставка будет официально завершена.

Онлайн-трансляция закрытия выставки доступна здесь.

Полное видео салюта - с 1:44:16