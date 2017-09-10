Грандиозный салют прогремел над Астаной в честь закрытия EXPO-2017
Фейерверк продлился 7 минут 42 секунды.
Торжественная церемония закрытия международной специализированной выставки завершилась проведением грандиозного фейерверка, передает Today.kz.
Зрителями салюта стали сотни людей как на территории выставки, так и за ее пределами.
Фейерверк продлился 7 минут 42 секунды.
Фейерверку предшествовал концерт на территории выставки. Для всех желающих на сцене амфитеатра выступили известные музыкальные исполнители: DJ Timoffey, Нурберген Махамбетов, группы Americano и Hollywood.
В 22:00 билетные кассы вновь откроются, в атриумах по всей территории выставки будут проходить развлекательные мероприятия. Работа EXPO-2017 продлится до 03:00 11 сентября, после чего выставка будет официально завершена.
Онлайн-трансляция закрытия выставки доступна здесь.
Полное видео салюта - с 1:44:16
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