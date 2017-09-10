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Саакашвили попросили покинуть следующий на Украину поезд

10 сентября 2017, 21:49

Экс-резидент отчаялся попасть в страну на поезде.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который не смог пересечь польско-украинскую границу на поезде, решил вернуться к первоначальному плану и проехать через автомобильный пункт пропуска "Краковец". Об этом заявил он сам на импровизированной конференции в польском городе Пшемысль, передает РИА Новости.

"Я предлагаю всем проехать со мной к пункту пропуска Краковец", — сказал Саакашвили.

Экс-губернатор Одесской области добавил, что хочет попасть на Украину "законно", и для этого ему необходимо "вступить в контакт" с украинскими пограничниками. "А здесь, на вокзале, это сделать невозможно", — заметил он.

Ранее Михаила Саакашвили попросили покинуть поезд "Интерсити", на котором он надеялся пересечь польско-украинскую границу. Политик, лишенный украинского гражданства, отказался это сделать и пообещал обратиться в польскую полицию.

Позднее депутат Верховной рады Мустафа Найем заявил, что польская сторона связалась с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, предложив пропустить поезд с Саакашвили через границу и "решить все вопросы уже на Украине".

Саакашвили изначально рассчитывал пересечь польско-украинскую границу через автомобильный пункт пропуска "Краковец". Утром в воскресенье его сторонники, среди которых было несколько депутатов Рады, разбили на границе возле пропускного пункта палаточный лагерь.

Государственная пограничная служба Украины призвала митингующих соблюдать порядок. Позднее в полиции сообщили, что вблизи "Краковца" задержаны более 100 человек в камуфляжной форме, у которых изъяты газовые баллончики, стартовый пистолет и "металлические предметы".

Саакашвили ранее заявил, что намерен 10 сентября вернуться на Украину через пункт пропуска "Краковец" на украинско-польской границе. В воскресенье он поменял планы и решил вернуться на Украину поездом. Большинство соратников бывшего грузинского президента, которые планировали встретить его в "Краковце", поехали в населенный пункт Мостиска, по их информации, Саакашвили там могут снять с поезда. Однако поезд с политиком еще стоит в польском Пшемысле.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину 10 сентября. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.


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