«Кайрат» победил «Кайсар» и отстает от «Астаны» на одно очко

В матче 26-го тура Премьер-Лиги алматинский «Кайрат» переиграл кызылординский «Кайсар» — 3:1, пишет Sports.kz.

В первом тайме отметились Исаэль и Бауыржан Исламхан, ответил им Франк Джа Джедже. После перерыва на поле вышли Андрей Аршавин и Жерар Гоу, россиянин и забил третий гол.

Теперь у «Кайрата» 59 очков и он на один балл отстает от «Астаны», у которой две игры в запасе, «Кайсар» пока на шестом месте с 29 баллами.

«Кайрат» — «Кайсар» 3:1 (2:0)

Голы: Исаэль 14 (1:0), Исламхан 18 (2:0), Джа Джедже 40 (2:1), Аршавин 90+2 (3:1).