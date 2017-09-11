У берегов Греции затонул танкер с мазутом

В настоящий момент специалисты пытаются справиться с загрязнением.

Береговая охрана Греции сообщила о том, что недалеко от острова Аталанти затонул танкер с мазутом. Об этом сообщается на сайте ведомства, пишет RT.

Отмечается, что судно «Агия Зони II» 11763 перевозило 2,2 тысячи тонн мазута и 370 тонн морского газойля.

В результате происшествия произошла утечка нефтепродуктов. В настоящий момент специалисты пытаются справиться с загрязнением.

В береговой охране добавили, что уже успели эвакуировать с корабля двух из 11 членов экипажа танкера.

Ранее сообщалось, что в Греции загорелась и затонула яхта.