У берегов Греции затонул танкер с мазутом
В настоящий момент специалисты пытаются справиться с загрязнением.
Береговая охрана Греции сообщила о том, что недалеко от острова Аталанти затонул танкер с мазутом. Об этом сообщается на сайте ведомства, пишет RT.
Отмечается, что судно «Агия Зони II» 11763 перевозило 2,2 тысячи тонн мазута и 370 тонн морского газойля.
В результате происшествия произошла утечка нефтепродуктов. В настоящий момент специалисты пытаются справиться с загрязнением.
В береговой охране добавили, что уже успели эвакуировать с корабля двух из 11 членов экипажа танкера.
Ранее сообщалось, что в Греции загорелась и затонула яхта.
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