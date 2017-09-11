Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

У берегов Греции затонул танкер с мазутом

11 сентября 2017, 00:15

В настоящий момент специалисты пытаются справиться с загрязнением.

Береговая охрана Греции сообщила о том, что недалеко от острова Аталанти затонул танкер с мазутом. Об этом сообщается на сайте ведомства, пишет RT.

Отмечается, что судно «Агия Зони II» 11763 перевозило 2,2 тысячи тонн мазута и 370 тонн морского газойля.

В результате происшествия произошла утечка нефтепродуктов. В настоящий момент специалисты пытаются справиться с загрязнением.

В береговой охране добавили, что уже успели эвакуировать с корабля двух из 11 членов экипажа танкера.

Ранее сообщалось, что в Греции загорелась и затонула яхта.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...